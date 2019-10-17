أحمد السقا يقع فى خطأ بسبب علم لبنان

وقع الفنان أحمد السقا فى خطأ فادح وذلك بعد أن وضع علم مختلف تماما عن علم دولة لبنان، وذلك أثناء تعليقه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بشأن الأحداث المؤسفة التى تعرضت لها لبنان من حرائق بسبب الطبيعة.
وعلق أحمد السقا قائلا : "اللهم أحفظ لبنان وشعبها لبنان يحترق". ووضع علم جزيرة تاهيتي بدلا من علم لبنان الذى يشبهه إلى حد بعيد.
يذكر أن أحمد السقا يقوم حاليا بتصوير دوره فى فيلم "العنكبوت" والذى يشارك فى بطولته مع منى زكى وتأليف محمد ناير وإخراج احمد نادر جلال.
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