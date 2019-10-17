جيهان مرسي تؤكد أن "منير" رمز مصري وكبار المطربين العرب يضيئون الأوبرا

كشفت الفنانة جيهان مرسي مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تفاصيل الدورة الثامنة والعشرين والتي ستنطلق يوم ١ نوفمبر حتى يوم ١٢ نوفمبر المقبل.



وأعلنت جيهان مرسي خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية تفاصيل فعاليات المهرجان حيث من المقرر أن يحيي المطرب محمد منير حفل افتتاح المهرجان وتختتم الفاعليات المطربة السورية أصالة.



وأعربت عن سعادتها بوجود النجم محمد منير الذي يحيي حفل افتتاح المهرجان لأول مصري، التي أكدت أنه فنان مصري ورمز من رموز مصر من النوبة وله أغاني تراثية وأعمال فلكلورية.



وقالت: «فخورة بوجود كبار المطربين العرب مثل وائل جسار ومروان خوري وعاصي الحلاني وصابر الرباعي اللذين يغزون مسارح دار الأوبرا المصرية.



فكان همي أن يشمل المهرجان أحلى الأصوات وأجمل الأعمال لمحبي دار الاوبرا المصرية»، كما وجهت الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم لاهتمامها بالمهرجان وتوفير كل الدعم لنجاحه.



ويشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطرب ومطربة وعازف و37 حفل موسيقي وغنائي و22 فرقة موسيقية وسيتم تكريم 12 شخصية من خلاله، و7 دول عربية تشارك في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.



وتضم أعضاء اللجنة التحضرية الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافى، الإعلامى امجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر.

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