سينتيا صاموئيل تُشارك بفعاليات "منصة إرشاد الشباب"







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: شاركت الممثلة سينتيا صامويل في الحفل الذي أقامته مؤسسة "مينتور العربية" بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت تحت عنوان "منصة إرشاد الشباب"، برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية& العماد ميشال عون ممثلاً بعقيلته السيدة الأولى ناديا، وحضور رئيسة المؤسسة ملكة السويد سيلفيا، وعدد كبير من الشخصيات الاجتماعية والاعلامية والطالبية. & Advertisements وفي التفاصيل، حضرت سينتيا الحفل الى جانب الإعلامي وسام بريدي والسيدة لمى الصّباح ممثلةً شركة الصباح للإنتاج، وشاركت محبيها ببعض الصور من الحفل مباشرة عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام. علماً أنها& تستعد& للمشاركة بعدة مشاريع ضخمة أكدت أنها ستكون جديدة ومميزة وتتوقع أن تنال إعجاب الجمهور،& وستكشف عن تفاصيلها& قريباً.

يذكر أن "صاموئيل"& حصدت مؤخرا جائزة Favorite female new comer التي نظمتها الشركة العالمية Nickelodeon.&

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