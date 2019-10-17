شكرا لقرائتكم خبر عن "التصالح ومفاتيح" بـ نادى سينما ذوى القدرات الخاصة.. بعد غدٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، كل من فيلم التصالح للمخرج حسن عبد الغني، وفيلم مفاتيح للمخرج منصور الشريف، وذلك بنادي سينما ذوي القدرات الخاصة بعد غدٍ السبت 19 أكتوبر بمركز طلعت حرب الثقافي في تمام الثانية عشرة ظهرًا، ومن المقرر أن يشارك عدد من الأطفال من ذوي القدرات الخاصة.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوه تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي لمناقشة الأطفال في الأفلام التي تم عرضها إلى جانب فتح نقاش مفتوح حول انتصارات أكتوبر المجيدة وتوعية الأطفال بالدور المهم للقوات المسلحة وجيشها الباسل.

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نادي سينما القدرات الخاصة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب السبت الثالث من كل شهر.