شكرا لقرائتكم خبر عن تيلدا سوينتون تتولى رئاسة لجنة التحكيم الدورة الـ18 من المهرجان الدولى بمراكش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة الدورة الـ18 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش تولي الممثلة الاسكتلندية تيلدا سوينتون رئاسة لجنة تحكيم الدورة 18 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش بين 29 نوفمبر حتي 7 ديسمبر.

وتعد تيلدا سوينتون واحدة من أكثر المبدعين غزارة وتميزًا بين بنات وأبناء جيلها، كما تعد فنانة متمردة لا يمكن وضعها في خانة محددة حيث تفاجئ جمهورها مع كل عمل وتبهر مع كل ظهور جديد. وبالرغم من ملامحها الصارخة، فإن تيلدا سوينتون ممثلة متعددة الوجوه كما هي فنانة متكاملة تتأرجح كالبهلوان الحذق بين الكتابة والإنتاج والتمثيل بكل مراس وسلاسة.

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عن هذه المشاركة تقول هيلدا سوينتو: "إنه لشرف لي ومن دواعي سروري أن أشارك هذه السنة في هذا المهرجان الاستثنائي، المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، كرئيسة للجنة التحكيم. السينما لا حدود لها. أنا ممتنة لحصولي على فرصة الانضمام إلى رفاقي من جميع أنحاء العالم لنكتشف معًا الأعمال المقبلة من كل القارات والاحتفاء بها إنه امتياز ومبعث فرح أتطلع بلهفة لكل هذا".

"تيلدا سوينتون" - وهي ممثلة مجددة وشغوفة بعملها وحاصلة على عدة جوائز وتأتي خلفا لـ "جيمس جراي" في رئاسة لجنة التحكيم للدورة 18 من مهرجان مراكش.

انطلقت مسيرة "تيلدا سوينتون" تحت إدارة "دريك جارمان" في "كرافاجيو" عام1985، وستقف "تيلدا سوينتون" أمام كاميرا "دريك جارمان" سبع مرات، في أفلام مثل "آخر إنجلترا" و"قداس الحرب" و"الحديقة" و"فيتغنشتاين" و"إدوارد الثاني"، الذي توجت بفضله كأحسن ممثلة في مهرجان البندقية عام 1991، على أدائها لدور الملكة إليزابيث.

