شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يستأنف تحضيرات فيلمه الجديد "مش أنا" بعد حفله فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود النجم تامر حسنى من المملكة العربية السعودية مباشرة، عقب انتهاء حفله الغنائى المقرر إقامته غدا الجمعة هناك، وذلك لاستكمال تحضيرات فيلمه الجديد "مش أنا"، إذ يعقد جلسات عمل مع المخرجة سارة وفيق للاستقرار على التفاصيل المبدئية للفيلم، فضلا عن اختيار الممثلين المشاركين والديكورات والملابس والتفاصيل الأخرى.

وفى سياق آخر، ينتظر حسنى عرض فيلمه "الفلوس" المقرر طرحه بدور العرض يوم 3 يناير المقبل، ويشارك فى بطولته تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، وظهور عدد من النجوم ضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى.

Advertisements

وانتهى تامر حسنى حاليا من تصوير كليب أغنية "لولاك حبيبى" على طريقة الفيديو كليب، الذى يقدم من خلالها المخرج أحمد المصرى نجل الفنان ماجد المصري، ومن المتوقع ان يطرحها خلال الايام المقبلة عقب الأنتهاء من أعمال المونتاج والجرافيكس .

فيلم "مش أنا" يعد التعاون الأول بين تامر حسنى والمخرج سارة وفيق ، وهو قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، ومن إنتاج T H برودكشن وسينرجى فيلمز .