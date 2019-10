شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طرحه بأيام.. الإعلان عن جزء ثانى من فيلم العائلة The Addams Family فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد خمسة أيام فقط من طرح فيلم الأنيمشن The Addams Family في الولايات المتحدة، تم بالفعل الإعلان عن جزء جديد تكميلى للعمل ومن المقرر أن يطرح قبل عيد الهالوين في 22 أكتوبر 2021، العمل من إنتاج Universal Pictures.

وحقق فيلم الكوميديا العائلى إيرادات وصلت إلى 30 مليون دولار في افتتاحية الفيلم حول العالم، والتي تعد أعلى من التوقعات حيث توقع تحقيقه في حدود حوالى 21 مليون دولار إلى 27 مليون دولار، وطرح الفيلم في 11 أكتوبر الجارى.

ويتتبع فيلم الأنيمشن The Addams Family شخصيات Morticia و Gomez و Wednesday و Pugsley و Uncle Fester وهم يتعاملون مع تكنولوجيا القرن الواحد والعشرين في نيوجيرسي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".

ويشمل طاقم التمثيل الصوتي المرصع بالنجوم أوسكار إسحاق، وتشارليز ثيرون، وكلوي جريس موريتز، وفين وولفارد، ونيك كرول، وبيت ميدلر، وأليسون جاني، وإليسي فيش، وسنوب دوج.

وبالرغم من انتظار الفيلم في جميع أنحاء العالم، ألا أنه حصل على تقييم وصل إلى 39٪ على موقع Rotten Tomatoes ، والعمل من إخراج كونراد فيرنون وجريج تيرنان، وسيناريو باميلا بيلتر ومات ليبرمان

يذكر أن شركة Universal Pictures يعرض لها فيلم Hobbs & Shaw الذى حقق إيرادات وصلت إلى 758 مليون دولار حول العالم، منذ طرحه يوم 2 أغسطس الماضى.

وتمتلك دولة الصين النصيب الأكبر من رصيد الإيرادات بـ200 مليون دولار من إجمالى الرصيد، والذى عرض فى أكثر من 4000 شاشة عرض داخل الصين ليصبح السوق الأقوى فى العالم من حيث تحقيق الايرادات.

فيلمHobbs & Shaw من سلسلة أفلام The Fate of the Furious ويدور الفيلم حول لوك هوبز، و"المنبوذ ديكارد شو" اللذين يشكلان تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شرير معزز من الناحية الجينية لمستقبل البشرية، ويشارك فى بطولة الفيلم الممثلة فانيسا كيربي، والممثل العالمى إدريس إلبا بجوار الثنائى داوين جونسون وجايسون ستاثام، العمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.