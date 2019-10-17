شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى: السعودية حققت إنجازا كبيرا فى الترفيه والإبداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نجم الكوميديا محمد هنيدى أن ما حققته المملكة العربية السعودية في مجال الترفيه والإبداع يعد إنجازا حقيقيا، لافتا إلى أن كل ذلك تحقق في وقت قصير وبكفاءة عالية.

ووجه هنيدي الشكر لكافة القائمين على تنظيم موسم الرياض الترفيهي وعلى رأسهم المستشار ترك آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.

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جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عٌقد أمس بالعاصمة السعودية "الرياض"، لأسرة مسرحية " 3 أيام في الساحل"، بحضور هنيدي ونجوم العمل إلى جانب المخرج والمنتج مجدي الهوارى.





ومن جانبه قال مجدي الهواري : "جيلنا كله من المخرجين والمنتجين و الممثلين يدين بالفضل بعد المولي عز وجل إلى محمد هنيدي بعد النجاح الساحق الذي حققه في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية والذي فتح المجال أمام ما عرف باسم سينما الشباب، وكان بمثابة رأس السهم التي انطلق بعدها جيل بأكمله في كافة مجالات الإبداع ."

وأضاف الهواري : أتوجه بالشكر للجمهور السعودي العظيم على حسن الاستقبال للمرة الثانية بعد النجاح الساحق الذي تحقق في موسم جدة الترفيهي ، قائلا : "بالنيابة عن كل زملائي أخص بالذكر المستشار ترك آل شيخ على دعمه المتواصل للفن المصري" .

يذكر أنه عقب انتهاء المؤتمر توجهت أسرة المسرحية بالكامل إلى مقر المسرح لبدء البروفات النهائية استعدادا لانطلاق أول عروضها مساء اليوم الخميس، وشهدت بروفة الأمس زيارة من ترك آل شيخ حرص خلالها على التفاعل مع كافة النجوم والتأكيد على ثقته في نجاح عروض "3 ايام بالساحل" في موسم الرياض كما حققت النجاح بموسم جدة.







