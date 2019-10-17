شكرا لقرائتكم خبر عن مخدش باله.. أحمد السقا ينشر علم دولة أخرى بدلا من لبنان أثناء مساندته لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتاحت سلسلة من الحرائق عدة مناطق بدولة لبنان الاثنين الماضى، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على مساندتهم والوقوف بجانبهم فى محنتهم، وكتابة رسائل دعم لهم عبر حساباتهم على السوشيال ميديا.

وكان فى مقدمة الفنانين النجم أحمد السقا، حيث غرد على تويتر قائلا: " "اللهم احفظ لبنان وشعبها لبنان يحترق"، مرفقا علما ظن أن للبنان، ولكن يبدو أن أحمد السقا من السرعة لم ينتبه أنه وضع علم جزيرة تاهيتى بدل علم لبنان، ومازالت التغريده متروكه على تويتر بعلم تاهيتى و لم يقم بتعديلها، ودخل عدد من المتابعين يعلقون على التغريدة بأنه وضع علم الخطأ.

واجتاحت سلسلة من الحرائق الواسعة، الاثنين الماضى، عددا من المناطق اللبنانية، لا سيما فى نطاق محافظة جبل لبنان، حيث أتت الحرائق على مساحات كبيرة من الغابات والمزروعات والأشجار كما حاصرت العديد من المنازل وتسببت فى قيام العديد من المواطنين بإخلاء منازلهم فى بعض المناطق.

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تغريده أحمد السقا



