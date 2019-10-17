"وحياة قلبي وأفراحه" و"حارة السقايين" و"يا دبلة الخطوبة".. أبرز ألحان الموسيقار منير مراد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 17 أكتوبر 1981، رحل عن عالمنا الموسيقار الكبير منير مراد.

ويعد منير مراد واحدًا من أهم الموسيقيين في تاريخ الأغنية العربية، إذ قدم مجموعة كبيرة من الأغاني، لكبار نجوم الفن.

الخليج 365 يعرض أبرز الفنانين الذين تعاون معهم "مراد":

عبدالحليم حافظ

من ألحان منير مراد، غنا عبدالحليم حافظ باقة من أشهر الأغاني، لعل أبرزها "وحياة قلبي وأفراحه"، التي مازالت حتى الآن هي عنوان نجاح لكل طالب، كما غنا "العندليب" من ألحانه "حاجة غريبة"، "أول مرة تحب يا قلبي"، "بأمر الحب"، "ضحك ولعب وجد وحب"، "بحلم بيك"، وغيرها.

شادية

هي النجمة الأبرز التي قدم معها أغاني امتازت بطابع "الشقاوة والدلع"، فقدما سويا حوالي 56 أغنية أبرزها "يا دبلة الخطوبة"، "سوق على مهلك"، "إن راح منك يا عين"، "شبك حبيبي"، "يا سارق من عيني النوم"، "على عش الحب"، وغيرها.

ليلى مراد

تعاون منير مراد، مع شقيقته النجمة الراحلة ليلى مراد في عدد من الأغاني منها "يا طيب القلب"، "راح الهوى"، "أنا زي مانا"

صباح

من ألحانه غنت صباح عددًا من الأغاني منها "عطشانة"، و"علمني الحب"، "في القلب ساكن"، آه من عينه"، وغيرها.

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محمد رشدي

لحن للفنان محمد رشدي عددا من الأغاني، منها الأغنية الأشهر "كعب الغزال".

فؤاد المهندس

الفنان فؤاد المهندس، قدم عددا من الأغاني والاسكتشات من ألحانه، منها الأغنية الأشهر "قلبي يا غاوي خمس قارات".

شريفة فاضل

من ألحان منير مراد، غنت الفنانة شريف فاضل أنجح أغانيها، أبرزها "حارة السقايين"، "آه م الصبر"، "أنا قلبي بابه حنين"، "فلاح كان فايت بيغني".

آخرون

لحن للفنانة وردة أغنية "رحالة"، أوبريت "يا نورا يا نورا" لنيللي وثلاثي أضواء المسرح، "ابعد يا حب"، لعفاف راضي، "ابعد عن الحب" لعادل مأمون.