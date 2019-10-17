مؤلف فيلم تامر حسني "الفلوس":"العرض في نصف العام بجودة أمريكية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي

ينتظر صناع فيلم "الفلوس"، عرضه في موسم إجازة نصف العام الدراسي، بعد تأجيله أكثر من مرة.

وأكد مؤلف العمل محمد عبد المعطي، أنه تم الانتهاء تقريبًا من مرحلة المونتاج والميكساج، وبذل فريق العمل مجهودًا كبيرًا لينال إعجاب الجمهور".

وأضاف "عبد المعطي"، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الفيلم مصنوع بجودة عالية للغاية، ولن يقل عن الأفلام الأمريكية الموجودة، موضحًا: "الناس هتشوف ده بنفسها من حيث الصورة والصوت والأحداث والتصوير.

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وعن سبب تغيير صناع العمل لاسم الفيلم أكثر من مرة، كشف عبد المعطي أن فريق العمل لا يعلم شيئًا عن ذلك ولم يتم تغيير الاسم سوى مرة واحدة فقط وهو اسم "كل سنة وأنت طيب"، وتم الاستقرار في النهاية على اسم "الفلوس"، قائلًا: " احنا سمعنا عن أسامي كتير منعرفش عنها حاجة.

وتداولت العديد من الأسماء للفيلم من بينها "حمزة"، و"نصب تذكاري"، و"كل سنة وانت طيب"، إلى أن تم الاستقرار على الاسم النهائي "الفلوس".

"الفلوس" كان من المقرر له أن يعرض في موسم فصل الصيف، وتم تأجيل عرضه ليوم 2 أكتوبر الجاري، ثم موسم إجازة نصف العام الدراسي.

الفيلم طولة تامر حسني، ويشارك في بطولته كل من زينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وهو من تأليف محمد عبد ‏المعطي وإخراج سعيد الماروق‎.‎