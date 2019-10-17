جمال سلامة يدخل المستشفى ونادية مصطفى تتوجه للنجوم بهذا الطلب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
يستكمل الموسيقار الكبير جمال سلامة، مرحلة علاجه بإحدى المستشفيات بالمعادي، ومن المقرر أن يدخل اليوم المستشفى.
وكتبت الفنانة نادية مصطفى عبر فيسبوك: "الموسيقار الكبير جمال سلامة هيدخل مستشفى القوات المسلحة دلوقتي، لي رجاء عند كل زملائى وحبايبي الفنانين -وده وجهة نظري ورأيي- زيارة المريض تسعده وتعززه معنوياً، وتعطيه القوة والإرادة لتخطي أزمته، وبتاخد عليها أجر وثواب من الله".
وتابعت: "إذا مقدرتش تزوره،على الأقل إسأل عليه تليفونياً، هو الحمد لله في كامل وعيه وهيعرف وهيقدر سؤالكم عليه، وأصدقائي على الفيسبوك من فضلكوا الدعاء له فقط، يارب اشفيه وعافيه وإشفي كل مريض".
وكان الموسيقار الكبير قد تعرض لأزمة صحية، حيث أجرى جراحة في القلب، ووقفت نقابة المهن الموسيقية داعمة له في هذه الأزمة المرضية.
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