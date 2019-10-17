على Netflix.. كاران جوهر يكشف موعد عرض Drive

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي

شارك المنتج والمخرج والمؤلف الهندي "كاران جوهر"، جمهوره ومتابعيه، بوستر فيلم " Drive"، عبر حسابه بموقع "انستجرام".

ونشر "جوهر"، البوستر الرسمي للفيلم الذي يقوم ببطولته "جاكلين فرنانديز، سوشانت سينج راجبوت"، كاشفًُا عن موعد طرحه على شبكة Netflix في 1 نوفمبر القادم.

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ووفقًا لموقع mid day، الهندي، فإن الفيلم تم الانتهاء منه العام الماضي وكان مقرر عرضه في مارس 2018، ولكنه لم يعرض لأسباب تتعلق بشركة الإنتاج.

فيلم "Drive"، يعد النسخة الثانية من الفيلم الهوليودي الذي حمل الاسم ذاته، وتدور أحداثه في إطار درامي ومغامرات مشوق.