بالصور.. هنيدي والهواري في مؤتمر صحفي استعدادًا لـ "3 أيام في الساحل" بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان محمد هنيدي، إن ما حققته المملكة العربية السعودية، في مجال الترفيه والإبداع يعد إنجازا حقيقيا، لافتا إلى أن كل هذا تحقق في وقت قصير وبكفاءة عالية.

ووجه "هنيدي" الشكر لكافة القائمين على تنظيم موسم الرياض الترفيهي، وعلى رأسهم المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بالعاصمة السعودية الرياض، لأسرة مسرحية "3 أيام في الساحل"، بحضور نجوم العمل، إلى جانب المخرج والمنتج مجدي الهواري، الشريك المؤسس في مسرح كايرو شو المنتج للعرض.

Advertisements

وقال "الهواري": "جيلنا كله من المخرجين والمنتجين والممثلين، يدين بالفضل بعد الله إلى محمد هنيدي، هذا بعد النجاح الساحق الذي حققه في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، والذي فتح المجال أمام ما عرف باسم سينما الشباب، وكان بمثابة رأس السهم التي انطلق بعدها جيل بأكمله في كافة مجالات الإبداع".

وأضاف: "أتوجه بالشكر للجمهور السعودي العظيم، على حسن الاستقبال للمرة الثانية بعد النجاح الساحق الذي تحقق في موسم جدة الترفيهي، وبالنيابة عن كل زملائي، أخص بالذكر المستشار تركي آل الشيخ على دعمه المتواصل للفن المصري".

يذكر أنه عقب انتهاء المؤتمر توجهت أسرة المسرحية بالكامل إلى مقر المسرح لبدء البروفات النهائية، استعدادا لانطلاق أول عروضها مساء اليوم.

وشهدت بروفة الأمس زيارة من تركي آل الشيخ، حرص خلالها على التفاعل مع كافة النجوم والتأكيد على ثقته في نجاح عروض "3 اأيام في الساحل" في موسم الرياض كما حققت النجاح بموسم جدة.