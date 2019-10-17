تراند اليوم : هل انفصلت "أصالة" عن "العريان" بسبب ممثلة شابة؟



عزز مقطع فيديو نشرته ابنة المطربة السورية "أصالة" من الشائعات التي ترددت خلال الفترة الأخيرة عن انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان.‏

ونشرت شام الذهبي، عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، مقطع فيديو تحدثت فيه عن ندرة الرجل ‏الذي يعامل المرأة معاملة مُرضية، تشعرها بالأمان وبأنها ملكة، فهذا الرجل من وجهة نظرها هو الملك، لأنه يشعرها بالأمان، أما ‏الرجل الذي يشعر المرأة بأنها غير آمنة أو قليلة، فهو نفسه الشخص القليل.

ووجهت حديثها إلى الإعلامية المثيرة للجدل، رضوى الشربيني، طلبت فيها أن تدعمها في كلامها.‏

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وكانت أنباء ترددت خلال الفترة الأخيرة عن انفصال "أصالة" عن زوجها، وجاء مقطع الفيديو لابنتها ليكسب الأنباء التي تتحدث عن ذلك تأكيدًا أكبر.

وزادت الشائعات قوة بعد ظهور أصالة بالمناسبات الفنية الأخيرة من دون زوجها كما كان معتاد، كما أنها توقفت عن نشر أي صور لهما منذ فترة، ولكن حفاظ أصالة على متابعة طارق العريان عبر حسابها على موقع "إنستجرام" وعدم حذف صورهما القديمة جعل البعض يؤكد عدم صحة ما تردد حول هذا الأمر.

ووفق مصادر مقربة من أصالة، فإن هناك حالة من الاضطراب تشهدها علاقتها بزوجها، بعد أن نما إلى علمها وجود علاقة بين زوجها وفنانة مصرية شابة، لكن لم يتم تأكيد خبر انفصالهما رسميًا.

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— hussien borji