بالفيديو: هند البلوشي تتعرض لحادث سير.. والانتقادات تطالها بسبب أنفها

أظهر مقطع فيديو تعرّض الفنانة الكويتية هند البلوشي لحادث سير، ونقل سيارتها على سيارة أخرى إلى محل تصليح.

في حين أصيبت ” هند ” بجرح في أنفها جرّاء الحادث، حيث لم يصدق أن ما حدث في أنفها سببه حادث السيارة، في إشارة منهم إلى خضوعها لعملية تجميل جديدة.

ولم يلتفت احد من الجمهور إلى الاطمئنان عليها من الحادثة التي تعرضت لها.