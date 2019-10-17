بالفيديو.. “بدور البراهيم” تكشف حقيقة زواجها

نفت الفاشينيستا السعودية “بدور البراهيم”، زواجها من شخص يُدعى “بندر”، وذلك بعد دخول هاشتاق #زواج_بدور_البراهيم_من_بندر، لتريند المملكة، اليوم الأربعاء، كما قامت بنشر مقطع فيديو على حسابها بـ”سناب شات” توضح حقيقة هذا الأمر.

وقالت “البراهيم” في المقطع”: “أنا وصلت المطار بالسلامة، وهذا التريند ما يدخل عليكم، وحتى الاسم بعد طلعتوه، باقي تطلعوا كم رصيده وكم دفع”، مشيرة إلى أنها سوف تعلن كافة الحقائق حول هذا الهاشتاج خلال ساعات. و”بدور البراهيم” هي خبيرة تجميل سعودية، ولها الكثير من الوصفات التي تقدمها لمتابعيها، وكانت قد أثارت الجدل بظهورها قبل أشهر بمقطع تقول فيه “والله مايشم مفارق راسي أي شخص يتزوجني إلا مهري مليون”.