بالفيديو: أصالة تكشف عن الفريق التي تشجعه في السعودية ولاعبها المفضل

كشفت المطربة السورية أصالة نصري خلال تصريحات تليفزيونية، أثناء تواجدها في حفل توزيع جوائز صناع الترفية، والذي يأتي ضمن فعاليات موسم الرياض، عن فريقها ولاعبها المفضل، في المملكة العربية السعودية.

وأشارت أصالة في تصريحاتها ، إلى أنها تعشق نادي الهلال، وتشجعه منذ الصغر.

وأعربت المطربة السورية، عن ثقتها في تحقيق الهلال، لقب بطولة دوري أبطال آسيا، في الموسم الرياضي الحالي.

وعن نجمها المفضل، أوضحت أصالة أنها معجبة بياسر القحطاني، قائد الهلال ومنتخب السعودية السابق، وتحبه كثيرًا.