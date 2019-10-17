تحتفل "زاوية" بمرور مائة عام على مولد الأديب الكبير إحسان عبدالقدوس ومسيرته الحافلة من خلال عرض مجموعة أفلام من مؤلفاته، وذلك في الفترة من ١٨ أكتوبر الجاري، و حتي ١ نوفمبر المقبل.
سيتضمن برنامج "سينما إحسان عبد القدوس" عروض لمجموعة
جدير بالذكر أن هذا البرنامج تم بدعم من عائلة الأديب إحسان عبدالقدوس وشركة روتانا وشبكة راديو وتلفزيون العرب "ART"، وشركة أفلام النصر والمركز القومي للسينما.
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. زاوية تحتفل بمرور 100 عام على مولد إحسان عبدالقدوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.