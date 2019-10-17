غدًا.. زاوية تحتفل بمرور 100 عام على مولد إحسان عبدالقدوس

تحتفل "زاوية" بمرور مائة عام على مولد الأديب الكبير إحسان عبدالقدوس ومسيرته الحافلة من خلال عرض مجموعة أفلام من مؤلفاته، وذلك في الفترة من ١٨ أكتوبر الجاري، و حتي ١ نوفمبر المقبل.

سيتضمن برنامج "سينما إحسان عبد القدوس" عروض لمجموعة

من أفلامه، وندوات بعد عدة عروض بجانب عرض أفيشات الأفلام في السينما، حيث يلعب "عبدالقدوس"، دورًا محورياً في تشكيل الذاكرة الأدبية والسينمائية المصرية، من خلال تقديمه لما يقرب من ٦٠٠ رواية وقصة قصيرة تحولت ٤٩ منها إلى أفلام، ولذلك كان من الصعب اختيار برنامج يشمل ويمثل قدر أعماله الواسعة واختيارها للعرض في هذا التكريم.جدير بالذكر أن هذا البرنامج تم بدعم من عائلة الأديب إحسان عبدالقدوس وشركة روتانا وشبكة راديو وتلفزيون العرب "ART"، وشركة أفلام النصر والمركز القومي للسينما.