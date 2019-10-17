- 1/3
- 2/3
- 3/3
أدت الفنانة الشابة شيما الحاج، مناسك العمرة، بمكة المكرمة، ونشرت مقطع فيديو لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.
قالت شيما في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، اليوم الخميس، إنها تتمنى من الله عزوجل أن يستجيب لها وتؤدي فريضة الحج، مشيرة إلى أنها دعت لكل الناس خصوصًا متابعيها الذين طلبوا منها الدعاء.
وكانت شيما قد علقت على مقطع الفيديو، قائلة:"ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، إلى بيت الله الحرام، الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه، أشكرك يا ربي على نعمة الاستجابة، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، أنا كدة مش عايزة حاجة تاني، شكرًا لكل اللي دعولي ولا تنسوني من دعائكم، شكرًا السعودية".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نشرها فيديو العمرة.. شيما الحاج: دعيت لكل الناس وبتمنى أحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.