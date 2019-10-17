بعد نشرها فيديو العمرة.. شيما الحاج: دعيت لكل الناس وبتمنى أحج

أدت الفنانة الشابة شيما الحاج، مناسك العمرة، بمكة المكرمة، ونشرت مقطع فيديو لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

قالت شيما في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، اليوم الخميس، إنها تتمنى من الله عز

وجل أن يستجيب لها وتؤدي فريضة الحج، مشيرة إلى أنها دعت لكل الناس خصوصًا متابعيها الذين طلبوا منها الدعاء.

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وكانت شيما قد علقت على مقطع الفيديو، قائلة: