الليلة.. الاحتفاء باسم الموسيقار الراحل سيد درويش بحضور وزير الثقافة

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، احتفالية كبرى للاحتفاء باسم الموسيقار الراحل سيد درويش، في تمام السابعة مساء اليوم الخميس، بقاعة سيد درويش بالهرم، وذلك بحضور وزير الثقافة الأستاذة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ورئيس أكاديمية الفنون الدكتور أشرف زكي، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي الأستاذ

خالد جلال.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل معرض مقتنيات فنان الشعب، يعقبه عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، يستعرض رحلة عطاء سيد درويش.

ويختتم الحفل بفقرة موسيقية لفرقة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية والتي تقدم

خلالها مجموعة من أروع ألحان الراحل سيد درويش، منها "والله تستاهل يا قلبي، أنا المصري"غناء المطرب أحمد محسن، "دور أنا هويت"غناء أنغام مصطفى،"يا حلاوة أم إسماعيل، صدفة، دنجي دنجي"غناء المطرب منعم رفاعي، "لحن الأروام" غناء مصطفى ياسين "على أد الليل" غناء أنغام مصطفى مع أحمد محسن، "شد الحزام، يا عشاق النبي، خفيف الروح، أهو دة اللي صار" غناء كورال أطفال تدريب الفنانة القديرة عزة نصر.