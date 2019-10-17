شاهد.. تامر حسني يطير إلى السعودية استعدادًا لموسم الرياض

نشر الفنان تامر حسني صورة جمعته وأصدقاءه أثناء استعداده للسفر إلى المملكة العربية السعودية، لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

علق حسني على الصورة قائلًا: "إن شاء الله في الطريق إلى المملكة العربية السعودية.. مدينة الرياض".

يذكر أن أحدث أعمال تامر حسني فيلم "الفلوس"، بطولة تامر حسني، زينة، خالد

الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، نانسي صلاح، اللبناني كميل سلامة، إلى جانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، مي عز الدين، على ربيع، ويزو، الراقصة جواهر، سيناريو وحوار محمد عبد، ومن إخراج اللبناني سعيد الماروق.