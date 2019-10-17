بجرعة عالية من الحماس.. كارول سماحة تطرح كليب “انشالله”

متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت النجمة اللبنانية كارول سماحة كليب أغنية “انشالله” بعد فترة تشويق دامت لعدة أيام.

ويتميز الكليب بالعفوية حيث تظهر فيه كارول سماحة على طبيعتها مع فريق عملها في مشاهد تحمل جرعات عالية من الحماس والحيوية التي تتميز بهاموسيقى الأغنية.

وحقق الكليب رواجًا واسعًا فور إطلاقه حيث أثنى الجمهور على الطاقة الإيجابية فيه وإطلالة كارول الراقية دائمًا.

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أغنية “انشالله” من كلمات تامر حسين، ألحان اسلام زكي وتوزيع عادل حقي، أمّا الكليب فهو من إخراج جيل الجبري.

على صعيد آخر، تحصد كارول سماحة حاليًا نجاح فيلمه “بالصدفة” بعد طرحه بالسينمات في لبنان، وترافق عرضه مع إطلاق أغنية“بتآمنبالصدفة” من كلمات وألحان مروان خوري، والتي تتصدّر المراتب الأولى في سباق الأغاني العربية.

لمشاهدة كليب “انشالله”: