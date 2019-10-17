النجم العالمي إيمينيم يغني في أبوظبي

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العين الإخباريةالخميس 2019/10/17 04:57 م بتوقيت أبوظبي
حفل سابق في أبوظبي
تحتضن العاصمة الإماراتية أبوظبي، 25 أكتوبر/تشرين الأول حفل نجم الراب العالمي إيمينم، ضمن جولته العالمية للترويج لألبومه الجديد "كاميكازي".
ويشارك في حفل المغني العالمي "دي جي" داني نيفيل Dany Neville، الحاصل على عدد من الجوائز في الإمارات، والمنتج الموسيقي الذي فاقت مبيعات ألبومه مليون نسخة.
ووقع الاختيار على داني لإحياء العرض الافتتاحي للحفل الموسيقي، لخبرته في العمل مع أعلام الموسيقى البارزين والنجوم العالميين، بعد تعاونه مع عدد من الفنانين مثل سنوب دوج Snoop Dogg وتي بين T-Pain.
إلى جانب افتتاح نيفيل عددا من الحفلات الموسيقية لنجوم مثل ماري جيه بليج Mary J. Blige، وجانيت جاكسون Janet Jackson، وجيه كول J. Cole، ولينكين بارك Linkin Park.
ووعد داني جمهوره بحفل لا ينسى لموسيقى "هيب هوب" القديمة، قائلاً "ليس هناك أحد مبدع مثل إيمينم في موسيقى "هيب هوب"، فهو يحدد مسار الموسيقى في جيلنا ويتخطى كل الحدود بفضل موهبته واختياراته واللعب بالكلمات".
وأضاف "بما أنني ولدت وترعرعت في الإمارات فأنا فخور جداً بجذوري وتأثير الشرق الأوسط على موسيقاي، كما أنني متحمس جداً لهذا الحفل وأتطلع إلى نشر شغفي وطاقتي على المسرح نفسه".
حاز إمينيم على أكثر من 244 جائزة و369 ترشيحاً، أبرزها جائزة أوسكار لأفضل أغنية أصلية، و15 جائزة جرامي، و17 جائزة بيلبورد، و12 جائزة إم تي في، و10 جوائز موسيقى أمريكية، و4 جوائز بريت وغيرها، ليكون بذلك أول وأكثر مغني راب فوزا على الإطلاق.
كما شكل إيمينم مع مكتشفه مغني الراب والمنتج الأمريكي دكتور دري ثنائيا ناجحا، فتح له باب الشهرة بمصراعيه في وقت قصير.
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