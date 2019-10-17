ريان رينولدز وبليك ليفلي ينشران صورة مولودتهما الجديدة

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Oct 17, 2019
شارك الممثل ريان رينولدز جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة له تجمعه مع زوجته الممثلة بليك ليفلي ومولودتهما الجديدة.
وكانت “ليفلي” قد وضعت طفلتها الثالثة بسرية تامة منذ شهرين.
وكانت الممثلة الشقراء بليك ليفلي قد فاجأت الجمهور والصحافة بخبر انتظارها مولودها الثالث وذلك خلال حضورها برفقة زوجها الممثل ريان رينولدز العرض الاول لفيلمه Pokémon: Detective Pikachu في مدينة نيويورك مطلع ايار الفائت.
وظهرت الممثلة بعد غياب بكامل أناقتها حيث اختارت لهذه المناسبة فستاناً اصفر اللون ناعم وملفت، وبدا الحمل واضح جداً من خلال بروز بطنها.
نذكر ان الثنائي الهوليودي بليك ليفلي وريان رينولدز كانا قد تزوجا في عام 2012 ورُزقا بطفلتين ايناز تبلغ من العمر سنتان و جيمس (4 سنوات).
وكانت بليك ليفلي قد صرحت في مقابلة عام 2012 انها تحب ان يكون لديها عائلة كبيرة.
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