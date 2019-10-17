فن ومشاهير

شجون في عملين ضخمين مع ايغل فيلمز

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wp_bisara7a 0 تبليغ

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Oct 17, 2019

وقّعت نجمة الخليج المحبوبة والأكثر جماهيرية شجون، عقداً مع شركة ايغل فيلمز جمال سنان بالتعاون مع All Over خالد الرفاعي لمسلسل مؤلف من ٨ حلقات، بعنوان (دموع الفرح) سينطلق تصويره خلال أسبوعين.

العمل الذي رُصدت له ميزانية ضخمة، والذي سيتم تصويره في أوروبا في شهر نوفمبر المقبل، سيكون نقلة نوعية في الأعمال الخليجية، وسيضمّ نخبة من نجوم الخليج.

كما وأعلنت شركة Eagle Films عن توقيعها حصرياً لعقد مسلسل من ٣٠ حلقة مع شجون، سيعرض في رمضان ٢٠٢٠ واختارت له عنواناً (الحلقة الأخيرة)، دون أن تكشف عن تفاصيل أكثر تتعلق بالعمل.

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