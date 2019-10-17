كيت ميدلتون تضطر لارتداء الزي الإسلامي في باكستان.. ما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اضطرت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون لارتداء الزي الإسلامي خلال زيارتها لباكستان سيرًا على خطى والدة زوجها الأميرة ديانا وميغان ماركل زوجة الأمير هاري التي ارتدته قبل أسابيع.

وظهرت كيت ميدلتون بزي شامي "عباءة" وحجاب للرأس من تصميم مصممة الأزياء الباكستانية ماهين خان خلال زياتها لأحد أكبر المساجد في العالم خلال جولتهما التي استمرت خمسة أيام في باكستان.

ووصل دوق ودوقة كامبريدج الأمير ويليام وكيت لرؤية مسجد بادشاهي وهو الموقع الإسلامي الأكثر شهرة في لاهور، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقام الدوق والدوقة بجولة في المسجد والفناء قبل الانضمام إلى نقاش مع الزعماء الدينيين لفهم كيف يشجعون الوئام بين الأديان داخل مجتمعاتهم.

وليست هذه هي المرة الأولى التي ترتدي كيت ميدلتون الحجاب حيث غطت رأسها بحجاب أثناء زيارتها لجامع أسكرن بوسط العاصمة الماليزية كوالامبور في 2012.

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يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من ارتداء دوقة ساسكس ميغان ماركل الحجاب لأول مرّة أثناء تواجدها مع زوجها الأمير هاري لزيارة أول وأقدم مسجد في جنوب أفريقيا في أواخر سبتمبر الماضي.

وخلال الزيارة التقى الأمير هاري وماركل بقادة الأديان حيث غيّرت ميغان ملابسها وقامت بتغطية رأسها بغطاء وارتدت ثوبًا طويلًا، إلا أن كيت ميدلتون ظهرت ملتزمة أكثر بالزي الإسلامي حيث ارتدت زيا فضفاضا وبأكمام على عكس ميغان التي أظهرت يديها رغم ارتداء الحجاب.

كما ارتدت الأميرة ديانا والدة ويليام الحجاب الإسلامي في سابقتين، حيث زارت به عدة مساجد فى إطار جولتها الملكية في مصر، كما دخلت به مساجد باكستان وحضرت صلاة الظهر مرة أخرى.