نيكي ميناج تكشف عن موعد زواجها.. وهذا ما قالته عن الإنجاب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت المغنية العالمية نيكي ميناج أنها ستتزوج خطيبها كينيث بيتي خلال الأسبوع المقبل.

وقالت مغنية الراب البالغة من العمر 36 عامًا إن زفافها من كينيث قاب قوسين أو أدنى، وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت: "لقد حصلنا على رخصة زواج لدينا، ولكن هناك قسًا معينًا أريد أن يقوم بالقداس"، مشيرة إلى أن القسيسة أخبرتها أنها متاحة في غضون الأسبوع المقبل، لذلك يمكن أن يتزوجا في الأيام السبعة المقبلة.

وأوضحت النجمة أيضًا أن الزواج قبل بدء الأسرة أمر مهم بالنسبة لها، رغم أنه لا يوجد جدول زمني محدد عندما ترغب في إنجاب أطفال.

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وكانت المغنية الأمريكية نيكي ميناج أعلنت اعتزال الغناء من أجل "تكوين أسرة" الشهر الماضي، إلا أنها تراجعت عن ذلك لاحقًا.

وكشفت مؤخرًا عن تعاون قادم بينها وبين المغنية أديل، قائلة إنهما ستطلقان فيديو كليب سويًا وأن أديل شدّدت عليها أن تلتزم السرية التامة وألّا تخبر أحدًا أنهما تعملان سويًا.