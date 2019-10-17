أمل بوشوشة: ابتعدتُ عن الغناء لهذا السبب.. وهذا رأيي بعادل كرم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة أمل بوشوشة عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي يحققه مسلسل "دولار"، والذي يعرض عبر شبكة Netflix، نظرًا لحبكته المميزة وكيفية معالجته للأمور، مشيدة بأداء الإعلامي عادل كرم الذي شاركها في البطولة.

وأكدت أمل بوشوشة أن زوجها هو الداعم الأكبر لمسيرتها، لافتة إلى أنها تشعر بشغفها نحو التمثيل الذي وضعها في إطارٍ مميز.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع الفنانة والممثلة أمل بوشوشة؛ إذ تحدثت عن إطلالتها الأخيرة، متطرقة إلى نجاح مسلسل "دولار" الذي لعبت خلاله دور البطولة إلى جانب الإعلامي عادل كرم، كاشفة عن السبب الأساسي لابتعادها عن الغناء.