شكرا لقرائتكم نيكول سابا للعربية.نت: مجبرة على الابتعاد عن السينما.. وليس كل فستان جريء مبتذلاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقت النجمة اللبنانية إشادات كبيرة عقب إطلالتها الأخيرة بمصر، وبالتحديد بمهرجان الجونة السينمائي. وكتبت النجمة العالمية باريس هيلتون إشادة في حق نيكول. وعلى جانب آخر تحضر نيكول لبعض الأعمال الفنية في المرحلة المقبلة. وفي حوار خاص مع "العربية.نت" كشفت نيكول عن تلك التحضيرات.

*حضرت مهرجان الجونة السابق بفستان تسبب في بعض الانتقادات ووصفه البعض بأنه شديد الجرأة فما تعليقك؟

**غريب جدا أن يتم انتقادي بأن فستاني جريء، رغم أن الجميع يعرف أن لي طريقة مميزة في الملابس منذ سنوات، كما أنني لا أعتبر كل ما هو جريء مبتذلاً، لذلك استغربت من هذه الآراء الغريبة، والأغرب أنني حضرت افتتاح مهرجان الجونة بالفستان وهو بالتأكيد ليس جريئاً بالمقارنة بفساتين الأخريات.. وعموما أنا شخصيتي تتسم بالحدة والوضوح ومعظم فساتيني تعكس شخصيتي وأنا راضية عنها جدا، لأننى أرتدي ملابس أحيانا توصف بأنها جريئة، لكن عموما تتسم بالشياكة والأناقة وهذا هو الأهم.

نيكول سابا خلال عرض أزياء للمصمم هاني البحيري

*أشادت النجمة العالمية باريس هيلتون بإطلالتك وفستانك في افتتاح المهرجان رغم انتقاد الآخرين فكيف رأيت ذلك؟

**في البداية لم أصدق عندما سمعت أن باريس هيلتون أشادت بفستاني وتخيلت أن معجبة تنتحل اسمها.. ولكن تأكدت من أنه الحساب الرسمي لباريس هيلتون وهذا أسعدني جدا لأنها امرأة مجاملة وأنيقة ومتصالحة مع نفسها جدا.. ورغم انتقاد البعض جاءت الإشادة من الخارج ومن شخصية لم أتوقعها على الإطلاق، وهذا يدل على أن النجوم الأجانب متصالحون مع أنفسهم وشديدو اللطف، ولا يعانون مثلنا نحن العرب من حسابات ومعادلات وتردد قبل الإشادة أو النقد بشخص على صفحات ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي.

*ما حقيقة تحضيرك لأغنيتين للجمهور خلال الفترة المقبلة؟

**فعلا الخبر حقيقي فأنا أحضر لأغنيتين إحداهما باللهجة المصرية والثانية باللبنانية.. وأحاول أن أجد موضوعات ظريفة وقريبة من القلب وتعبر عن الناس حتى أقدم عملاً مميزاً، وليس من أجل التواجد فقط، فهذا لا يعنيني أبدا.

*نجاح أغنياتك السابقة وتحقيقها بصمة مثل "أنا طبعي كدة" و"براحتي" و"عامل عملة".. وغيرها من الأغنيات هل وضعتك في موقف صعب خوفا من تقديم أغنيات أقل في المستوى؟

**لا أنكر أن النجاح عندما يكون مدوياً تكون المسؤولية أكبر والاختيار أخطر كثيرا.. وهذه مشكلة يعاني منها معظم الفنانين، فكلما قدمت عملا ناجحا جدا قد تستغرق وقتا أكبر في إيجاد عمل منافس له.. وقد تعاني دائما من المقارنة والخوف من النجاح الأقل.. ولا نملك إلا المحاولة والاجتهاد في ظل المطروح والمسموح في السوق، والذي نحاول التمرد عليه من أجل إيجاد الأفضل.

*ما سر تقديمك عدداً كبيراً من الحفلات في مصر خاصة في الساحل الشمالي، وما ردك على القول بأنك تعتمدين على الاستعراض في حفلاتك؟

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**تُعرض علي حفلات كثيرة جدا في مصر صيفا وشتاء، وبما أننا ودعنا مؤخرا موسم الصيف وكنا في "عز السيزون"، فبالتأكيد كانت معظم الحفلات بالساحل الشمالي.. وأشعر أن الحفلات هناك لها طعم مختلف وفي رأس السنة الماضية قدمت حفلا غنائيا بالجونة.

وبالنسبة للقول إنني أعتمد على الشو الاستعراضي فقط، فالكلام غير دقيق بالمرة فالاستعراض إن لم يكن مبنياً بشكل صحيح وعلى أغنيات جيدة لا ينجح، فالفقرات الاستعراضية لا تهم الجمهور فهو في حفل غنائي وليس شو استعراضياً.. وأنا أحب خلط الأغاني بالاستعراض لأنني أشعر أن الأغنيات تحتاج حركة وتعبيراً عن الحالة التي تتحدث عنها كل أغنية وعن الانفعالات الخاصة بها.

نيكول سابا بإحدى حفلاتها

*ما تقييمك لتجربتك في مسلسل "الهيبة" بالجزء الثاني وتجسيدك شخصية "سمية" التي انقسمت حولها الآراء؟

**شخصية "سمية" اعتبرتها تحدياً كبيراً جدا وصعبة فى التحضير، وحملت الطيبة والكره والحب والعنف، وهذه الصفات استفزتني جدا وقررت تجسيدها، لكن كنت خائفة جدا فهي شخصية متناقضة.. لكن التجربة كانت موفقة ونجحت الشخصية وحصلت على جائزة بعدها.. وبالنسبة للانقسامات في الرأي حولها فهذا منطقي فهي كانت تحب "جبل" وفي نفس الوقت تؤذيه.. وكانت تصارع الحب والكره وطبيعي أن يتعاطف معها البعض ويكرهها البعض الآخر لأنها شخصية مثيرة للجدل.

*شاركت في بطولة مسلسل بعنوان "ولاد تسعة" وصرحت بأنه من المحطات المهمة في حياتك الفنية فما السبب؟

**فعلا أعتبر دوري في مسلسل "ولاد تسعة" نقلة في مشواري الفني، لأن الشخصية كانت صعبة ومركبة وتمر بمشاكل وأزمات وتحولات حياتية صعبة وفارقة جدا، وقدمت شخصية مصرية لبنانية وكان هذا جديدا علي أيضا.. كما كان هناك حالة من الحب والتعاون تجمع بين فريق العمل والعمل ضم مجموعة كبيرة من النجوم مثل خالد سليم وخالد زكي وهبة مجدي وسهير الصايغ وميار الغيطي وبيومي فؤاد ورحمة حسن ولقاء سويدان وإنعام سالوسة وحنان سليمان، ومن تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق.

*رغم أن نجوميتك كان سببها السينما لماذا تقاطعينها منذ فترة؟

**أنا بالتاكيد لا أقاطع السينما فهي عشقي وحبي الأول.. ولكن قد لا أجد ما يناسبني فيما يعرض علي.. ولذلك فسبب ابتعادي إجباري.. ولن أتواجد بشيء لا يرضيني أو يتناسب مع أعمالي وجمهوري.. فأنا حريصة دائما على اختيار الأدوار التي تترك بصمة لدى الجمهور ولن أتنازل عن هذا المستوى بالتأكيد.

كما أني أبحث حاليا عن تجسيد الأدوار المركبة التي تستفز قدراتي وأبحث عن أهداف معينة من حيث الأدوار التي تحدث رد فعل قوياً ومؤثراً.

*قدمت من قبل برنامج تليفزيوني بعنوان "التفاحة" فلماذا لا تخوضين التجربة مرة أخرى؟

**لا يوجد أي مانع لدي من تقديم برنامج، ولكن لي عدة شروط أهمها أن يكون مبهراً وجديداً ومؤثراً وفكرته مختلفة وغير مسبوقة.. وله هدف مهم.. خاصة أن هناك نجوماً كثيرين قدموا برامج وإذا فكرت مجددا بالأمر يجب أن يكون الموضوع يستحق المغامرة والمنافسة.