بسنت شوقي تعلن فخرها بخطيبها الفنان محمد فراج

القاهرة - لايف ستايل
أعربت الفنانة بسنت شوقي، خطيبة الفنان محمد فراج، عن فخرها وتشجيعها له في مسيرته الفنية.
نشرت بسنت شوقي، عبر حسابها الخاص على انستغرام ، صورة مع فراج، وعلقت عليها قائلة: "فخورة بيك يا محمد، فخورة لدرجة إن الكلام مش عارف يعبر عن اللي جوايا، وفرحانة بيك وفرحانة ليك، إنك في رأيي بتاخد جزء من التقدير اللي أنت تستاهله، محدش بيتعب وبيبذل من روحه قدك في كل دور بتقدمه".
تابعت شوقي: "ربنا يديك على قد نيتك الصافية وحبك واحترامك لشغلك وتعبك ومجهودك، ويحبب فيك خلقه ويكتب لك السعادة والنجاح والأهم راحة البال والرضا، ويا رب يبعد عنك كل شر وطاقة سلبية، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة، ما شاء الله وتبارك الله".
يشار إلى أن محمد فراج أعلن خطبته على بسنت شوقي، خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، بعد تصريحه، في لقاء مع قناة ON E حيث قال إنه متحمس لمشاهدة فيلم "لما بنتولد" الذي تشارك في بطولته خطيبته بسنت، ليتلقى التهاني بعد إعلانه للخطوبة.
"لما بنتولد" هو فيلم مصري غنائي، من بطولة عمرو عابد وابتهال الصريطي وسلمى حسن ومحمد حاتم ودانا حمدان وبسنت شوقي وحنان سليمان وسامح الصريطي، كما يشهد الظهور الأول لأمير عيد، المغني الرئيسي في فرقة "كايروكي".
تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي غنائي، من خلال ثلاث قصص حب متنوعة، الأول يحاول خلق مسيرته الفنية في الغناء، والثانية مرأة مسيحية حالمة تقع في حب شاب مسلم، بينما الثالث يعمل في مجال التدريب الرياضي.
يذكر أن محمد فراج شارك مؤخرًا في بطولة فيلم "الممر"، مع أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفنانة هند صبري، شريف منير، كما يشارك أيضًا إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.
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