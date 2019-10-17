بسنت شوقي تعلن فخرها بخطيبها الفنان محمد فراج

أعربت الفنانة بسنت شوقي، خطيبة الفنان محمد فراج، عن فخرها وتشجيعها له في مسيرته الفنية.‏



نشرت بسنت شوقي، عبر حسابها الخاص على انستغرام ، صورة مع فراج، وعلقت عليها قائلة: "فخورة بيك يا محمد، فخورة لدرجة إن ‏الكلام مش عارف يعبر عن اللي جوايا، وفرحانة بيك وفرحانة ليك، إنك في رأيي بتاخد جزء من التقدير اللي أنت تستاهله، محدش ‏بيتعب وبيبذل من روحه قدك في كل دور بتقدمه".‏



تابعت شوقي: "ربنا يديك على قد نيتك الصافية وحبك واحترامك لشغلك وتعبك ومجهودك، ويحبب فيك خلقه ويكتب لك السعادة ‏والنجاح والأهم راحة البال والرضا، ويا رب يبعد عنك كل شر وطاقة سلبية، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة، ما شاء الله ‏وتبارك الله".‏

يشار إلى أن محمد فراج أعلن خطبته على بسنت شوقي، خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، بعد تصريحه، ‏في لقاء مع قناة‎ ON E ‎حيث قال إنه متحمس لمشاهدة فيلم "لما بنتولد" الذي تشارك في بطولته خطيبته بسنت، ليتلقى التهاني بعد ‏إعلانه للخطوبة‎.‎



‎"‎لما بنتولد" هو فيلم مصري غنائي، من بطولة عمرو عابد وابتهال الصريطي وسلمى حسن ومحمد حاتم ودانا حمدان وبسنت شوقي ‏وحنان سليمان وسامح الصريطي، كما يشهد الظهور الأول لأمير عيد، المغني الرئيسي في فرقة "كايروكي‎".‎



تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي غنائي، من خلال ثلاث قصص حب متنوعة، الأول يحاول خلق مسيرته الفنية في الغناء، ‏والثانية مرأة مسيحية حالمة تقع في حب شاب مسلم، بينما الثالث يعمل في مجال التدريب الرياضي. ‏



يذكر أن محمد فراج شارك مؤخرًا في بطولة فيلم "الممر"، مع أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، أحمد ‏صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفنانة ‏هند صبري، شريف منير، كما يشارك أيضًا إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف، ومن تأليف ‏وإخراج شريف عرفة‎.‎‏ ‏

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