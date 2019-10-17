عمرو عبدالجليل ومنال سلامة وفردوس عبد الحميد أبرز الحاضرين العرض الخاص لـ"بين بحرين"

أقيم مساء الثلاثاء ، العرض الخاص لفيلم “بين بحرين”، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة، والذي شارك في إنتاجه هيئة الأمم المتحدة للمرأة وشركاء التنمية، وذلك في أحد مولات مدينة السادس من أكتوبر.



وحرص على حضور العرض الخاص كوكبة من النجوم أبرزهم الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة فردوس عبدالحميد وزوجها المخرج محمد فاضل والسيناريست بشير الدين والفنانة منال سلامة والفنان محمد عادل.

كما حضر أبطال فيلم” بين بحرين” محمود فارس، وجيهان قمري، وفاطمة عادل، وعارفة عبد الرسول، وثراء جبيل وعدد من نجوم الشباب.



تدور أحداث الفيلم حول الحياة في القرى وتسليط الضوء على المشاكل الخاصة بتلك الفئة المجتمعية، وحياتهم اليومية فى تلك المناطق، ويتناول عددًا من القضايا الاجتماعية مثل الختان، وغيرها من قضايا هذا المجتمع المنغلق على نفسه.



فيلم “بين بحرين” فاطمة عادل، ويارا جبران، وثراء جُبيل، ومحمود فارس، وعارفة عبد الرسول، ولبنى ونس.، تأليف مريم نعوم، وسيناريو وحوار أماني التونسي، وشارك في كتابة الحوار كريم الدليل، إخراج أنس طلبة.

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