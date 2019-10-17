محمود فارس يؤكد شاركت في "بين بحرين" بسبب مريم نعوم

خلال حلوله ضيفا في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة CBC، قال الممثل محمود فارس إن موافقته السريعة على الاشتراك في فيلم "بين بحرين" تعود بنسة 99 بالمئة إلى كونه يحمل توقيع المؤلفة والسيناريست مريم نعوم، الذي يضمن أن العمل فن بنسبة 100 بالمئة.



وعما إذا كان الزوج "حسن"، الذي يجسد شخصيته في "بين بحرين"، يمكن وصفه بالزوج الطيب المغلوب على أمره، أم الشريك في جريمة، قال محمود فارس إن فريق العمل اتفق منذ بدء البروفات على أن الفيلم ليس به أشرار، لكن العادات والتقاليد التي ورثناها هي الشريرة.



وأضاف محمود فارس أنه ينظر للمرأة في حياته الشخصية، سواء كانت أمه أو أخته أو ابنته، على أنها الملكة، ولأنه مصري فرعوني، يعتقد بأن المرأة أصل الحياة.

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