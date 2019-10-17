"محمد فراج" حديث السوشيال ميديا بسبب الجندى هلال في "الممر"

احتل الفنان محمد فراج مركزا متقدماً بمؤشرات البحث على تويتر بعد عرض فيلم "الممر" على شاشة on e وشخصية العسكرى "هلال" الذى قدمها من خلاله ونال اعجاب الجمهور والنقاد .

وقال فراج، "إنه يعتز بهذا الفيلم خاصة أنه يعد من أقرب الأعمال إلى قلبه بعد المجهود الكبير الذى بذله من خلاله والتصوير فى الصحراء لمدة استغرقت حوالى 5 شهور شعر فيها وكأنه دخل الجيش فعلاً وعاد إلى زمن المعركة الذى يتطرق لها الفيلم".

وكانت شخصية محمد فراج مسار وحديث السوشيال ميديا لكونه جسد الشخصية ببراعة شديدة وعبر عن الصعيد المصرى بمفهومه الحقيقي وهو الجدعنة والشهامة وعدم الخوف.

وشارك فى كتابة حوار فيلم الممر، تأليف وإخراج شريف عرفة، وقام بتأليف الأغانى الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

Advertisements

ويشارك فى بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف...

قد يهمك ايضاً:

تعرف على قصة الحب التي جمعت بين محمد فراج وبسنت شوقي

محمد فراج يؤكد أن "الممر" حقق حلمه ونقطة مهمة في مسيرته