سماح أنور تعلق على حفلة افتتاح مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"

قامت الفنانة سماح أنور، بنشر صورة من حفل افتتاح مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية، عبر حسابة الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستغرام".

وعلقت على الصورة، قائلة:" تحت رعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الان، من حفل افتتاح مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية، ايه الفرحة و الشرف ده، مبروك يا مصر، بولادك الأوفياء الفاعلين، تحيا مصر و تحيا مصر و تحيا مصر".

انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الوطنى الخامس لعلماء وخبراء مصر فى الخارج تحت عنوان "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" فى مركز مصر للمؤتمرات الدولية "المنارة" بالتجمع الخامس، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

ويستمر المؤتمر لمدة يومين بحضور 65 من المصريين الذين حققوا نجاحات فى بلاد المهجر فى مجالات التنمية والاستثمار، ويتولون مناصب مرموقة فى مؤسساتة دولية معنية بالاستثمار والتنمية والمنح والمشروعات الصغيرة والتعليم والرقمنة.

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ومن المقرر أن تكرم وزيرة الهجرة، خلال فعاليات الافتتاح، رواد الأعمال والخبراء المشاركين في المؤتمر، كما تعلن تكريم مؤسسة " مصر تستطيع" لاسم العالم المصري الراحل عبد الحليم عمر أستاذ الطرق والنقل فى جامعة كارلتون بكندا، والذى شارك فى الدورة الأولى للمؤتمر عام 2016 وقدم لمصر هراس الأسفلت "أمير".

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