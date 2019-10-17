داليا مصطفى تكشف عن شخصيتها في "حواديت الشانزلزيه"

شاركت الفنانة داليا مصطفى، صورة جديدة مع متابعيها وجمهورها، من كواليس مشاركتها في المسلسل المنتظر "حواديت الشانزليزيه".

وكشفت "داليا" عن الشخصية التي تؤديها في المسلسل، إذ علقت على الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور، والفيديوهات "انستغرام":" قسمت هانم، حواديت الشانزلزيه".

وتجسد داليا مصطفى، دور زوجة إياد نصار وهو من طبقة الباشوات ويعمل مدير بنسيون، وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة ولكنهما يصدما بعد علمهما أنهما لا يستطيعا الانجاب، وتعلم "داليا" أن زوجها يهوى حياة الكباريهات والسهر في شارع عماد الدين مما يتسبب له في الكثير من الأزمات والمشاكل بعد خيانته لها، ثم يتم قتله، وتصبح زوجته هي المتهمة بالقتل.

وتدور أحداث المسلسل فى فترة الخمسينيات، إذ ينتمى لنوعية الـ45 حلقة، ويشارك في بطولة العمل كلاً من إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم، تأليف أيمن سليم ونهى سعيد.

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