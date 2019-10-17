شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرض الموسم الثانى من Castle Rock.. تيم روبنز يحتفل بعيد ميلاده الـ 61 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أمس الممثل الأمريكي تيم روبنز بعيد ميلاده الـ 61، حيث ولد في 16 أكتوبر من عام 1958، في غرب كوفينا، بكاليفورنيا الأمريكية، وشارك في 75 عملا تنوعت بين الأفلام والمسلسلات المختلفة.

وسيعرض له الموسم الثانى من مسلسل Castle Rock، على شبكة Hulu، وسيبدأ عرضه في 23 أكتوبر من الشهر الجارى على الشبكة.

مسلسل Castle Rock من بطولة ميلاني لينسكي، وسكوت جلين، وأندريه هولاند، وجين ليفي، وتيري اوكوين، وبيل سكارسجارد، وسيسي سباسيك، وكايل هاريس، ومن تأليف سام شو، وداستن توماسون.

وتدور أحداث المسلسل استنادًا على قصص ستيفن كينج، ستتداخل السلسلة مع شخصيات وموضوعات من بلدة كاسل روك الخيالية، وسرعان ما تتسارع الأحداث.

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وكان قد عرض الموسم الأول من العمل في يوليو الماضى، وبدأت الشبكة في تصوير الموسم الثانى مباشرة بعد الانتهاء.

بالإضافة إلى ذلك كان العرض الأول لمسلسل "Castle Rock" متاحًا على تطبيق Apple TV حصريًا لمدة أسبوعين، يوم 25 يوليو الماضى، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها أية شبكة أو خدمة بث مباشر حلقة على تطبيق Apple TV.