شكرا لقرائتكم خبر عن لعبت مع الأسد لـ عمرو مصطفى تقترب من 7 ملايين مشاهدة فى أقل من أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقترب أغانى ألبوم "لعبت مع الأسد" للملحن والمطرب عمرو مصطفى من تحقيق 7 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب، وذلك بعدما تم إطلاق الألبوم منذ أقل من أسبوع، والذى يتكون من 10 أغنيات من رؤية وكلمات المستشار تركى آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفى.

أغانى الألبوم هى : لعبت مع الأسد، هتوحشنا، سلمى، أسمع الكلام، غدارة، أسطورة، مفيش غيرى، أسيب ما أتسابش، مايهمنيش، جاحدة.

وتعاون عمرو مصطفى مع موزعين عالميين لتوزيع أغنيات الألبوم وهم A. R. Rahman، R3HAB، Emrah Karaduman، Afrojack، والموزع Boi-1da الذي تعاون مسبقًا مع العديد من النجوم العالميين في أنجح اغانيهم مثل النجوم Drake، Eminem، Rihanna، Kanye West، Nicki Minaj، والموزعين Andres Torres & Mauricio Rengifo اللذين قاما بتوزيع أغنية Despactio والتي حققت 6.5 مليار مشاهدة على يوتيوب.

ويعد عمرو مصطفى من أكبر ملحنين الوطن العربى وحصدت أغنياته العديد من الجوائز ولحّن لأكبر نجوم الوطن العربى، ويمتلك فى رصيده 4 ألبومات كمطرب وهم أيامى، علامة فى حياتك، الكبير كبير وأخيراً "لعبت مع الأسد".