شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر لورانس تدخل القفص الذهبى وتتزوج كوك مارونى.. السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع الديلى ميل عن موعد زفاف النجمة العالمية جنيفر لورانس، حيث تدخل القفص الذهبى يوم السبت المقبل، وتتزوج من حبيبها كوك مارونى، وذلك فى حفل يضم 150 ضيفا فى ولاية رود آيلاند الأمريكية، ويأتى زواج لورانس وكوك بعد شهور قليلة من انفصالها عن المخرج دارين أرونوفسكى.

ويبدو أن حفل الزفاف سيكون محط أنظار الصحافة العالمية نظرا لما تتمتع به لورانس من جماهيرية كبيرة حول العالم إضافة إلى الشائعات التى تدور حول علاقة لورانس وأهلها حيث نشر موقع "NW" تقريرا يؤكد أن جنيفر لورانس لن تدعو والديها من أجل حضور حفل زفافها، وذلك بسبب أن والدتها تحدثت بطريقة لم تعجبها عن خطيبها وهى تعرف أنها صريحة مثل ابنتها لذلك تقول كل ما بتفكيرها بوضوح.

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وكانت لورانس احتفلت بعيد ميلادها الـ29 فى أغسطس الماضى وسط احتفاء من جانب محبيها وجمهورها من كل أنحاء العالم ممن تعلقوا بالنجمة الشهيرة التى تعد واحدة من أبرز جميلات هوليود على الساحة، كما أنها لم تكتف بهذا الجمال والجاذبية فحسب وإنما أثبتت موهبتها على مدار السنوات الأخيرة بفضل الأفلام التى شاركت فيها والأدوار التي لعبتها حتى صارت من أهم النجمات حول العالم مع كل عمل تلعب بطولته.