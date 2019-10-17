شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "تعظيم سلام" أوبريت جديد يشيد بجيشنا الباسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب والملحن وسيم النجار أوبريت غنائى وطنى باسم "تعظيم سلام"، وأكد أن الأوبريت بمثابة تعظيم سلام وتحية بهدف الإشادة برجال القوات المسلحة المصرية فى التصدى للعدوان على مدار التاريخ، وذلك بالتزامن مع الذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد. وأكد أن طرح الأوبريت يعد تمهيداً لعرضه فى منتدى الشباب العالم المقبل خلال شهر ديسمبر المقبل، "تعظيم سلام" من كلمات نسمة النجار وألحان وغناء وسيم النجار ومن كلمات الأوبريت "تعظيم سلام للى حموا مصر ونصرونا رجالة همام بالشجاعة اتصدوا للى خانونا عيون ما تنام ضحوا بأرواحهم وفدونا".

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