شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد شريف منير فى طفولته مع والدته بصورة نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان شريف منير جمهوره بصورة نادرة له فى طفولته تجمعه بوالدته، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليها: "أنا وأمى"، ونالت الصورة إعجاب متابعيه، وخصوصا أن حفيدته تشبه والدته، وجاءت بعض التعليقات "حفيدتك شكل مامتك بالظبط سبحان الله، أحلى ذكريات مع الأم".

وعلى الجانب الآخر، تحل الفنانتان ميرفت أمين ودلال عبد العزيز، ضيفتين على برنامج "أنا وبنتى"، الذى يقدمه الفنان شريف منير وابنته "أسما"، على قناة "ON E"، اليوم الخميس.

برنامج "أنا وبنتى" يقدمه الفنان شريف منير، وابنته أسما، ويناقش فى كل حلقة أحد الموضوعات التى تتناول الفرق بين الأجيال، من خلال مجموعة من الضيوف المختلفة.