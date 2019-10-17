إليسا تستعد لحفل غنائي ضخم فى الإسكندرية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد النجمة والمطربة اللبنانية إليسا لإحياء حفلا غنائيا ضخما، يوم 12 ديسمبر بالإسكندرية، وهو الحفل الذي روجت له إليسا بشكل مبكر، حيث نشرت البوستر الترويجي للحفل من خلال صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وهي الصفحة التي تقترب من 22 مليون متابع.

وكانت المطربة اللبنانية قد تصدرت غلاف عدد أكتوبر من مجلة “جمالك” النسائية اللبنانية التي نشرت لها جلسة تصوير جديدة وحوارًا مطولاً في عدد أكتوبر الذي رفعت المجلة خلاله شعار التوعية بسرطان الثدى.

واختارت النجمة لصورة الغلاف فستانًا باللون الفوشيا من علامة أزياء فالنتينو كان ملائمًا لشعار التوعية بسرطان الثدى، كما تطرق الحوار إلى تجربتها فى التعافى من السرطان وقالت إن المرض لا يشكل ذكرى سيئة لها ولكن تجربة صعبة ومرت.

كما اختارت إليسا لجلسة التصوير العديد من الإطلالات فظهرت بـ”لوك” كاجوال أنيق بمعطف من رالف أند روسو وقميص من أناين بينج وحذاء “هاف بوت” أنيق مناسب للخريف.