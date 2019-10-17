الفنانة الكويتية هند البلوشي تتعرض لحادث سير.. شاهد آثار الحادث في وجهها

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرضت الفنانة الكويتية هند البلوشي لحادث سير مروع تسبب لها في إصابات بالغة في وجهها.
الفنانة الكويتية أصيبت بتحطم أنفها وإصابة بالغة في فكيها، وقد ظهرت هند وهي تضع ضمادة طبية على أنفها وحول فكيها.
إصابة هند البالغة في أنفها دفعهتا لإجراء عملية تجميل بها، وقد نشرت مقطع فيديو لها من داخل عيادة لتجميل، وكشفت عن شكل أنفها بعد العملية، معبرة عن إعجابها الشديد به.
ومن ناحية أخرى، تشكك بعض متابعي الفنانة الكويتية في تعرضها لحادث سير من الأساس، واتهموها بالكذب وأنها خضعت فقط لعملية تجميل بأنفها.
وكانت الفنانة الكويتية هند البلوشي قد قالت في تصريحات سابقة إنها ضد عمليات التجميل إلا لمن يحتاجها، كاشفة عن معاناتها الشخصية مع التجميل .
الفنانة الكويتية أعلنت ندمها على حقن وجهها بالفيلر، حيث قالت: “أنا واحدة من الحالات واجهت مشكلة لمدة شهر بعد حقن وجهي بالفيلر، ومازلت أعاني من هذا الأمر حتى الآن”.
وأضافت أنها سارت خلف الموضة، وإجراء هذه العمليات لكونها فنانة تريد الحصول على لوك جديد، لكن ذلك تسبب لها في معاناة شديدة، لافتة إلى أنها كانت تنوي إجراء عملية تجميل بأنفها لكن الخوف منعها.
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