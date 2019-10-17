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Oct 17, 2019
تضامنًا مع العائلات المتضررة من الحرائق التي اجتاحت لبنان في اليومين الماضيين، أطلقت جمعية رسالة حياة بالتعاون مع الممثلة ماغي بوغصن، الممثل وسام حنا والإعلامية كارين سلامة، حملة “الوحدة والتضامن”، لمساعدة كل الاشخاص الذين التهمت النيران منازلهم، وباتوا مشرّدين لا مأوى لهم.
الحملة انطلقت من منطقة الدبيّة في الشوف، حيث زار كل من “حنا” و”بوغصن” و”سلامة” والمجموعة المرافقة لهم بعض المنازل للاطمئنان عن صحة قاطنيهم بعد المصاب الاليم، وبالتالي تقديم لهم بعض المساعدات والتي تعوّض ولو قليلا الخسائر التي طالتهم، وهذا ما وثّقه الممثل وسام حنا عبر “ستوريز” نشرها على حسابه الخاص عبر موقع انستغرام.
هذا وقد وجّه النجوم تحية لعناصر الدفاع المدني وقوى الامن الداخلي والجيش والصليب الاحمر اللبناني وكل من ساعد في اخماد الحريق على الجهود الجبّارة التي بذلوها والتي ساعدت في اخماد الحرائق ونجدة عدد كبير من المواطنين العالقين في منازلهم ومحاطين بالنيران.
اللافت في الموضوع التعايش الذي وُجد في الفيديو، حيث لم يلتفت النجوم او الاشخاص الذين يمدون يد المساعدة الى انتماءات المواطنين المتضررين او دياناتهم وطوائفهم، انما كانت المبادرة انسانية بامتياز، لتجمع بين المسلمين والمسيحيين وتشدد على ان المصيبة توحّد اللبنانيين ليكونوا يداً واحدة في مواجهة الأزمة.
كانت هذه تفاصيل خبر ماغي بوغصن، وسام حنا وكارين سلامة في مهمة انسانية.. هذه تفاصيلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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