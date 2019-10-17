بوراك أوزجفيت بموقف محرج على السجادة الحمراء.. شاهدي صدمته وانزعاجه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرض الفنان بوراك أوزجفيت لموقف محرج على السجادة الحمراء من قبل الفنان أكين أكينوزو صاحب شخصية ميران في مسلسل "زهرة الثالوث"، وذلك خلال فعالية MIPCOM للترويج للأعمال الدرامية في مدينة كان الفرنسية.

وظهر أوزجفيت في المكان المخصص له على السجادة الحمراء أمام عدسات المصورين لالتقاط الصور ثم توجه للجناح المخصص للترويج لمسلسله الجديد "قيامة عثمان" المكمل لمسلسل "قيامة أرطغرل".

وصُدم بوراك أوزجفيت من زميله أكين أكينوزو؛ إذ كان يقود فريق عمل مسلسل "زهرة الثالوث" وهو يزاحمه وينافسه على السجادة الحمراء لالتقاط الصور له ولفريقه بالطريقة نفسها.

وتدخل بعض الصحفيين ليُبعدوا فريق "زهرة الثالوث" عن منطقة تصوير أوزجفيت على السجادة الحمراء بعد اقترابهم من الأخير بشكل كبير، فردّ أكينوزو وابتعد لمسافة قليلة حتى ينفصل مجددًا عن زميله في الوقت الذي بدا على وجه أوزجفيت الانزعاج والصدمة من تصرفهم.

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وبحسب صحف تركية مختصة بالمشاهير، فإن بطل مسلسل "قيامة عثمان" لم يقم بأي ترحيب أو تحية لأكينوزو بعد الموقف وتعامل معه بفتور وتوجه إلى الجناح الخاص بمسلسله.

كما علق جمهور الثنائي على الموقف الذي حصل، ففي الوقت الذي دافع فيه محبو أكين أكينوزو عن تصرفه، واعتبروه غير مقصود أو متعمد، وأن المنظمين هم من طلبوا منه الوقوف أمام المصورين وفي المنطقة نفسها على السجادة الحمراء، غير أن معجبي أوزجفيت أشاروا إلى أن صاحب شخصية "ميران" حاول خطف الأضواء من زميله لكنه لم يستطع.