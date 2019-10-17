أشباح أوروبا: هيفاء وهبي ستصور في بلغاريا.. وأزمة انسحاب معتصم النهار مُستمرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تخضع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، بطلة فيلم "أشباح أوروبا" لتدريباتٍ قاسية لإنجاز مشاهد "الآكشن" الخاصة بالفيلم جنبًا إلى جنب مع بقية نجومه، خصوصًا أنَّ وهبي رفضت الاستعانة بـ"دوبليرة" وأصرّت على أداء المشاهد بنفسها.
وفيما صورت النجمة اللبنانية عددًا من المشاهد في مصر خلال الأيام الماضية، تقول المعلومات إنَّ صنّاع الفيلم اختاروا بلغاريا لتصوير المشاهد الخارجية، علمًا أنَّ أحداث الفيلم تحتاج مشاهد خارجية كثيرة.
وما تزال أزمة انسحاب النجم السوري معتصم النهار، من بطولة الفيلم قبل نحو أسبوعين مستمرة؛ إذ لم يتم اختيار بديلٍ له بعد، رغم أنَّ أنباءً تحدثت عن أنَّ الجهة المنتجة تتفاوض مع نجمٍ عربي لم يتم الكشف عن اسمه.
يشار إلى أنَّ "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي وهي أولى تجاربه الإخراجية.
ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وأروى جودة، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، ومن المقرر عرض الفيلم بموسم إجازة منتصف العام الدراسي 2020.
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