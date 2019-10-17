فتاة تشكو من "مُضايقات" في موسم الرياض.. وتُركي آل الشيخ يتوّعد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توعد رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، "المسؤول" عن مضايقات تعرضت لها فتاة منقبة تعمل في تنظيم موسم الرياض.

وأعاد آل الشيخ "تغريد" مقطع فيديو في تويتر لشكوى الفتاة، وأرفق معه تعليقًا قال فيه: "الآن حالاً سيتم فتح تحقيق في الموضوع! وسيحاسب المسؤول".

الفتاة السعودية ذكرت في مقطع الفيديو الذي تداوله الجمهور على نطاق واسع: "السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير، معكم ريم الحازمي من موسم الرياض وبالتحديد من المربع، المفروض أن أكون منظمة في هذا الموسم وفعلًا اتصلوا علي الشركة وجيت للتنظيم ولكن للأسف بعض الشخصيات الي تحتقر أو ما تبي الناس المنقبات فهم يسون أشياء كثيرة قاعدة تضايقنا في هذا المكان".

وأضافت: "أنا أمس كنت واقفة على رجلي والحمد لله من الزوار ومن الإدارة في الشركة ألي أنا معهم منظمة ما حد اشتكى مني بالعكس كانوا يثنون علي وكانوا واقفين معي كلهم، لكن للأسف بعض الشخصيات وأحددهم بالتحديد الي هو مدير الي ما انا قادر اوصله أو اتحدث معه رافض اليوم ومانعني منعا تاما اني انا اشتغل عند أي مطعم بحكم أني انا لابسة نقاب، يعني لازم أكون شايلة النقاب لأن هو يبي يستعرض فيني وأنا هذا الشيء لا أرضاه وهذه الرسالة أتمنى أنها توصل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ وتوصل للشعب كلهم".