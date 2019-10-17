هل ينضم جان يمان إلى بسام كوسا.. في أول تجربة له بالدراما العربية المشتركة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فجّر المنتج سامح مجدي مُفاجأة عبر الصفحة الرسمية لشركته ميديا هاوس بيكتشرز؛ إذ نشر مجدي صورة تجمعه بالفنان التركي جان يمان من مدينة كان الفرنسية حيث يتواجد عدد من النجوم الأتراك للمشاركة في مهرجان Mipcom للترويج لأعمالهم.

ومن خلال التعليق، كشف مجدي أن يمان نجمه الجديد في مصر، مع استخدامه هاشتاغ المسلسل الجديد "سر"، كتجربة أولى في الدراما العربية، ليخمن الجمهور أنه سينضم إلى مسلسل "سر" من بطولة النجم السوري بسام كوسا وعدد من النجوم.

وأثارت هذه المفاجأة ردود فعل واسعة نظرًا للجماهيرية الكبيرة التي يحظى بها النجم التركي في الوطن العربي بعد النجاح الذي حققه في مسلسل "الطائر المبكر" إلى جانب ديميت أوزدمير.

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ومسلسل "سر" من تأليف وسيناريو وحوار مؤيد النابلسي، وإخراج مروان بركات، ويُعدُّ أولى تجارب الفنان السوري بسام كوسا والذي يعدُّ نجم صف أول وقدم العديد من الأعمال في سوريا، في الدراما العربية المشتركة.

كما يشارك في العمل الفنان اللبناني باسم مغنية ومواطنه وسام حنا، بالإضافة للفنانة داليدا خليل والتي حلّت بديلة عن الفنانة دانا مارديني بعد انسحابها من العمل بسبب وعكة صحية اضطرتها لإجراء عملية جراحية.

وسادت مؤخرًا ظاهرة ضم النجوم الأتراك للأعمال العربية بسبب الشهرة الكبيرة التي يحظون بها لدى الجماهير العربية، بعد نجاح الدراما التركية.