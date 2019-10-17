شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار جمال سلامة يدخل المستشفى.. ونادية مصطفى تطلب الدعاء له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستكمل، اليوم، الموسيقار الكبير جمال سلامة علاجه بأحد مستشفيات المعادى، ونشرت المطربة نادية مصطفى على حسابها بموقع فيس بوك قائلة "الموسيقار الكبير جمال سلامة هيدخل المستشفى دلوقتى لى رجاء عند كل زملائى وحبايبى الفنانين زيارة المريض تسعده وتعززه معنوياً وتعطيه القوة والإرادة لتخطى أزمته وبتاخد عليها أجر وثواب من الله، وإذا مقدرتش تزوره على الأقل اسأل عليه تليفونياً هو الحمد لله فى كامل وعيه وهيعرف وهيقدر سؤالكم عليه وأصدقائى على الفيس بوك من فضلكوا الدعاء له فقط يارب اشفيه وعافيه واشفى كل مريض يااااااااارب".



نادية مصطفي

وكان الموسيقار الكبير جمال سلامة قال، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، إن نقابة الموسيقيين وقفت إلى جواره فى أزمته الصحية وتحملت كامل تكاليف علاجه والعملية التى أجراها فى القلب مؤخرا، مشيرا إلى أن هانى شاكر هو صديق عمره ولم يبخل أبدا بأى شىء فى علاجه على العكس كان داعما له منذ بداية الأزمة، إضافة إلى تردد أعضاء المجلس لزيارته للاطمئنان عليه دوما ومنهم المطربة نادية مصطفى وغيرها من أعضاء المجلس.

وأوضح سلامة، لـ"الخليج 365"، أن كل ما يقال حول تخلى النقابة عنه غير صحيح ولا يعرف مصدره، وأن النقابة ونقيب الموسيقيين أول من وقفوا معه فى أزمته الصحية.