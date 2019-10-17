شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. المنشد إيهاب يونس يحيى حفلا بساقية الصاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم ساقية الصاوى حفلا للمنشد الشيخ إيهاب يونس، حيث يقدم مجموعة من الابتهالات والأناشيد الصوفية إلى جانب عدد من المدائح النبوية، خلال الأمسية التى تقام على قاعة الحكمة فى السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل.

الشيخ إيهاب يونس أحد أهم المنشدين المعاصرين، حُرم من نعمة البصر ومنحه الله القدرة على حفظ القرآن الكريم كاملاً فى عُمر الـ10 سنوات، بدأ مشواره مع الإنشاد الدينى منذ الصغر وتأثر بعظماء المنشدين منهم الشيخ محمد الفيومى والنقشبندى، كون فرقته للإنشاد الدينى عام 2007 وانطلق ينشد فى أرجاء مصر والعالم العربى والأوروبى وحقق نجاحاً كبيراً.